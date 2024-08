Violência no ES: vereador é assassinado em reunião de campanha eleitoral

Um vereador foi assassinado a tiros, nesta sexta-feira (30), na cidade de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo.

De acordo com informações preliminares, o vereador Leomar Cazoti Mandato (PV), foi surpreendido por homens a bordo de uma motocicleta. Os suspeitos já chegaram atirando e atigiram o vereador pelas costas.

LEIA TAMBÉM: Explorando o Sul do Espírito Santo: 5 destinos gratuitos para conhecer

Leomar se preparava para uma reunião de campanha eleitoral em uma fazenda, denominada Fazenda Bernabé. Ao sair do local para pegar documentos no carro, foi alvejado.

Ainda não há informações sobre autoria ou motivação do crime.

Nota da Sesp

A Secretaria de Estado da Segurança Pública informa que, durante evento político realizado na localidade de Fazenda Bernabé, em Governador Lindemberg, na noite desta sexta-feira, dois indivíduos chegaram a bordo de uma motocicleta ao local e o garupa realizou disparos de arma de fogo contra o vereador e candidato à reeleição Leomar Cazoti, no momento em que ele realizava adesivagem de veículos junto aos apoiadores.

Os bandidos fugiram e, até o momento, não foram identificados ou localizados. Imediatamente após o fato a Polícia Civil iniciou as diligências do caso e as investigações para identificação e localização dos autores do homicídio estão em andamento.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, da Polícia Científica (PCIES), para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Governador do ES se pronuncia

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) lamentou o fato por meio da sua rede social.

“O assassinato do vereador Leomar Cazoti, de Governador Lindenberg, não ficará impune. Nossas forças de segurança estão mobilizadas e irão colocar os assassinos atrás das grades. Meus sentimentos aos amigos e familiares”, disse o governador.