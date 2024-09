🥵 Onda de calor que começa essa semana deve bater recordes

Um nova onda de calor atinge o Brasil a partir desta segunda-feira (2), e promete fazer o mês de setembro bater recordes históricos de altas temperaturas.

Setembro traz uma combina√ß√£o de temperaturas elevadas e precipita√ß√£o abaixo da m√©dia, acompanhadas de varia√ß√Ķes significativas entre as regi√Ķes do Brasil. A previs√£o do Climatempo indica um cen√°rio clim√°tico preocupante, com impactos que podem se estender para diversos setores, incluindo sa√ļde, agricultura e energia.

As temperaturas previstas para setembro estar√£o significativamente acima da m√©dia hist√≥rica, com eleva√ß√Ķes entre 3¬įC e 5¬įC em grande parte da regi√£o central do Brasil. Isso inclui os estados de Mato Grosso, Goi√°s, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, oeste de¬†S√£o Paulo, parte de Minas Gerais, Tocantins, Rond√īnia, sul do Amazonas, centro-sul do Par√°, leste do Acre e oeste do Maranh√£o.

Sendo assim, no Sudeste, o tempo continua seco, praticamente sem chuvas. E com temperaturas acima da média no interior de São Paulo e oeste de Minas Gerais. No entanto, as noites permanecem amenas a frias em grande parte da região, com poucas quedas acentuadas de temperatura, concentradas em São Paulo, Sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ondas de calor são esperadas para essa semana.

Onda de calor e as preocupa√ß√Ķes

As √°reas em laranja escuro indicam precipita√ß√Ķes entre 30mm e 50mm abaixo da m√©dia hist√≥rica. Especialmente nas regi√Ķes do Norte, incluindo partes do Amazonas, Par√°, Roraima, e Mato Grosso. √Āreas em laranja claro, como no Norte, Centro-Oeste e Sudeste, registram precipita√ß√Ķes entre 10mm e 30mm abaixo da m√©dia.

No entanto, as regi√Ķes em branco, como o leste do Nordeste e algumas partes do Sul, dever√£o ter chuvas dentro da m√©dia para o m√™s de setembro.

A combina√ß√£o de calor intenso e baixa umidade favorece um cen√°rio de queimadas exacerbadas em diversas regi√Ķes do Brasil. A seca na faixa norte, especialmente nos rios como o Madeira e o Purus, ambos afluentes do Amazonas, j√° apresenta n√≠veis cr√≠ticos. Al√©m disso, a redu√ß√£o dos reservat√≥rios de √°gua pode impactar diretamente o fornecimento e o custo da energia el√©trica. Isso agravar√° ainda mais as condi√ß√Ķes socioecon√īmicas e ambientais do pa√≠s.