3ª Mostra CineMarias divulga programação gratuita 

A 3ª Mostra CineMarias ocorrerá entre os dias 19 e 21 de setembro no Cine Metrópolis, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) no campus Goiabeiras, em Vitória.

Além disso, a mostra, dedicada à promoção do cinema e da produção artística por identidades femininas e não binárias, vai homenagear a importante liderança nacional indígena Txai Suruí.

Ademais, também haverá homenagens póstumas para Julieta Hernández e Bernadete Pacífico. O evento contará com o show da banda Metá Metá, que incluirá uma roda de conversa sobre música, criação, quebra de padrões estéticos e resistência cultural.

Tema da edição

Com o tema “Poéticas do fim do mundo”, a mostra propõe um debate sobre novas formas de comunicar e difundir histórias.

Ela reverencia narrativas livres e meios independentes que surgem como novas plataformas de compartilhamento do sensível.

A proposta é fortalecer a comunicação e disputa de narrativas da sociedade civil em um cenário de grandes desigualdades de gênero, raça, meio ambiente, economia e saúde pública.

O evento

Durante o evento, serão exibidos os filmes das duas mostras competitivas (capixaba e nacional). Haverá premiação de Melhor Filme e Melhor Direção, com R$ 2.000,00 para cada categoria, totalizando R$ 8 mil em premiações.

As premiadas receberão o Troféu CineMarias. Também haverá uma sessão especial com a curadoria e exibição do longa “Levante” e o lançamento do filme “Escrevivências, Memória e Narrativas”.

Ainda mais, serão mais de 30 horas de programação que discutirão temas como inteligência artificial nas artes, a atuação das mulheres na defesa de direitos no Brasil (ação ministrada pela ONU Mulheres), o Afrofuturismo e a imaginação radical negra no cinema, e a importância da justiça climática em relação ao racismo, desigualdade de gênero e meio ambiente.

Os workshops, rodas de conversa, painéis e palestras terão ingresso gratuito.

Mais informações estão disponíveis em www.cinemarias.com.br.

Além disso, a equipe da Defensoria Pública do Espírito Santo realizará atendimentos de Retificação do Nome Social e Gênero nos dias 19 e 20 de setembro, das 9h às 16h30, mediante pré-inscrição já aberta.

Pelo terceiro ano consecutivo, o ônibus Rosa Lei Maria da Penha da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar estará presente na mostra, oferecendo suporte educativo, preventivo e jurídico sobre a Lei Maria da Penha.

As equipes estarão de plantão, nos dias 19 e 20, das 13h às 17h, na tenda de recepção do evento localizada no estacionamento do Teatro Universitário.

Por fim, o evento conta com o patrocínio master da ES Gás e patrocínios da ArcelorMittal, Leroy Merlin e Synergia Socioambiental. Recebe apoio cultural do Instituto Energisa e da Ufes.

A realização é da Puri Produções e da Lúdica Audiovisual, com incentivos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura (MinC), e da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Cultura (Secult).

Programação

Quinta-feira (19)

9h – Retificação de nome e gênero

13h – Ação de enfrentamento à violência

– Ação de enfrentamento à violência 15h30 – Credenciamento

– Credenciamento 16h – Painel 1 Arte e Inteligência Artificial: subversão ou submissão?, Raquel Garbelotti (mediação), Mayara Ferrão, biarritzzz, Giselle Beiguelman (participação remota)

Painel 1 Arte e Inteligência Artificial: subversão ou submissão?, Raquel Garbelotti (mediação), Mayara Ferrão, biarritzzz, Giselle Beiguelman (participação remota) 18h – Abertura oficial com Palhaçaria em homenagem à Julieta Hernández e à Mãe Bernadete e Apresentação do Manifesto CineMarias

19h – Sessão 1 com a exibição do Longa convidado “LEVANTE” e Lançamento do Filme Escrevivências, Memória e Narrativas | Debate sobre o longa com Gabriela Alves e Bia Barros

21h30 – Sessão 2 Corpoéticas no mundo: atravessamentos e recreações de nós (curadora Kênia Freitas)

Sexta-feira (20)

9h – Retificação de nome e gênero

13h – Ação de enfrentamento à violência

Ação de enfrentamento à violência 13h30 – Credenciamento

– Credenciamento 14h – Roda de conversa com Eloá Puri sobre Memória e composição indígena

Roda de conversa com Eloá Puri sobre Memória e composição indígena 15h – Credenciamento

– Credenciamento 15h30 – Programação especiaçial Onu mulheres com Christiane Falcão

– Programação especiaçial Onu mulheres com Christiane Falcão 15h30 – Oficina Conectando mulheres, defendendo direitos

Oficina Conectando mulheres, defendendo direitos 16h30 – Palestra Mulheres na linha de frente na defesa de direitos no Brasil

– Palestra Mulheres na linha de frente na defesa de direitos no Brasil 18h – Sessão 3 | Mostra Competitiva Capixaba + Bate-papo com as realizadoras capixabas

20h30 – Roda de conversa com Metá Metá | Música e revolução: criação, quebra de padrões estéticos e resistência cultural num país chamado Brasil

Sábado(21)

9h30 – Credenciamento

Credenciamento 10h – Workshop sobre afrofuturismo com Kênia Freitas

– Workshop sobre afrofuturismo com Kênia Freitas 13h30 – Credenciamento

– Credenciamento 14h – Sessão4 | Mostra Competitiva Nacional + Bate-papo com as realizadoras

16h – Credenciamento

Credenciamento 16h30 – Painel 2 | Justiça Climática para quem?, com Txai Suruí, Veronica Goyzueta

Painel 2 | Justiça Climática para quem?, com Txai Suruí, Veronica Goyzueta e Brunella Vieira

18h30 – Premiação e homenagem

Premiação e homenagem 21h – Shows| Branú, Caju, Eloá Puri, DJ Madeusa, Metá Metá e Festa Selecta Rara