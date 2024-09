Casa Roxa lança programa remunerado de residência em produção cultural

A Casa Roxa iniciou neste domingo (8), seu novo Programa de Residência em Produção Cultural. A iniciativa quer capacitar jovens talentos e impulsionar a produção cultural local.

O programa oferece aos jovens a oportunidade de se envolverem diretamente na produção cultural, aprendendo com Guilherme Nascimento e sua equipe.

A carga horária é de 8 horas semanais e o curso tem duração de três meses. Nele, os participantes aprendem sobre pré-produção de projetos culturais, elaboração de projetos, planos de trabalho, comunicação, produção de ofícios e organização de documentos.

A Casa planeja expandir gradualmente o número de contratados, começando com três jovens e aumentando a cada trimestre.

Neste mês, a Casa Roxa selecionou e contratou as jovens Taís Melo, Jaqueline Vailant e Sara Simões para darem início ao programa. Cada residente recebe uma ajuda de custo mensal e um certificado ao final da residência, garantindo uma compensação financeira e aprendizado prático.

Além disso, a iniciativa tem como principais objetivos capacitar jovens em produção cultural, fomentar a comunidade local e democratizar o acesso à formação técnica em artes e cultura.

Os interessados em participar das próximas edições do programa de residência ou obter mais informações podem entrar em contato através dos seguintes canais:

WhatsApp: (28) 99977-3931

Instagram: @casaroxacultural

Sobre a Casa Roxa: Fundada por Guilherme Nascimento, a Casa Roxa é um espaço cultural inovador em Marataízes, reconhecido por seu trabalho em democratização da cultura e promoção da arte popular. Completando 10 anos de atuação, a Casa Roxa se destaca como um Ponto de Cultura com diversos prêmios e representações nacionais.

Serviço:

Site: www.casaroxacultural.com.br

Email: casaroxacultural@gmail.com

Endereço: Rua Simões, nº 55, Cidade Nova, Marataízes, 29345-000

