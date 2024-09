7 de setembro: desfile cívico atrai milhares de pessoas no ES

De acordo com o Governo do Espírito Santo, o Desfile Cívico em homenagem a Independência do Brasil reuniu cerca de nove mil pessoas, neste sábado (7), nas ruas da capital do Estado, Vitória.

Além de 2.300 militares das Forças Armadas, outros 2.500 alunos também participaram do evento. Confira abaixo os melhores momentos do desfile: