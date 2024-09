Operação conjunta atua no combate a incêndio próximo de tirolesa no ES

Na manhã deste sábado (7), o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) foi acionado para apoio ao Corpo de Bombeiros Militar no município de Pancas, para combate a incêndio localizado nas proximidades da tirolesa.

Além do CBMES, estiveram presentes integrantes da Defesa Civil de Pancas e a Secretária Municipal de Meio Ambiente de Pancas.

De acordo com o Noataer, ainda não há informações de como as chamas começaram e nem do que pode ter provocado o incêndio.