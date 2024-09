‘A Voz Não Tem Cor’: saiba mais sobre o podcast criado por alunos do ES

Estudantes do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Conde de Linhares, localizado no município de Colatina, gravaram o programa piloto do podcast “A Voz Não Tem Cor”.

Essa iniciativa buscou, de forma prática e reflexiva, discutir a representatividade dos povos negros na literatura brasileira.

Leia também: Projeto ‘Cultura em Toda Parte’ chega a Venda Nova do Imigrante

Segundo a professora de História e idealizadora do projeto, Maria Antônia Pinotti Caser, além da compreensão dos alunos sobre a pouca visibilidade de pessoas negras na literatura nacional, a iniciativa tenta promover uma análise crítica sobre o assunto e incentivar a valorização da diversidade literária.

“O engajamento cresceu conforme os alunos discutiam obras de autores negros e abordavam temas como representatividade e racismo. O podcast foi uma maneira estratégica de difundir o conhecimento adquirido, ao mesmo tempo que proporcionou aos alunos o desenvolvimento de habilidades de pesquisa, escrita e comunicação”, contou Maria Antônia Pinotti Caser.

A professora frisou ainda que, para o desenvolvimento do primeiro programa, foram necessárias diversas atividades de preparação, tais como: tertúlias literárias, apreciação de podcasts, pesquisas e seminários sobre autores afrodescendentes, culminando na produção do podcast.

“A escolha desse formato permitiu que os alunos expressassem suas vozes de forma criativa e envolvente, ao mesmo tempo que consolidaram seus conhecimentos sobre os cânones literários”, complementou a idealizadora do projeto.

Já a estudante Emily Gabrielly Rogerio, que durante as gravações atuou como entrevistadora, destacou a importância da escolha do tema.

“Gosto de falar sobre esse assunto, pois me sinto representada. E acho ainda mais importante falarmos dessa temática não somente no Dia da Consciência Negra, mas inserirmos essa prática em nossas vidas”, disse a jovem.