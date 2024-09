Projeto ‘Cultura em Toda Parte’ chega a Venda Nova do Imigrante

O Cultura em Toda Parte 2024 segue viagem pelo Espírito Santo! A próxima parada da caravana itinerante será em Venda Nova do Imigrante.

A programação da rota Circulação em Espaços Culturais inclui, além da programação cultural, uma série de atividades de formação gratuitas que acontecem na cidade de 16 a 22 de setembro, no Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi.

O público poderá participar do curso de formação Interpretação Para Teatro, TV e Cinema, com Verônica Gomes; da oficina Teatro Na Maturidade, com Daiana Scaramussa; e da palestra A Importância da Literatura Infantil e Juvenil na Formação do Leitor, com Neusa Jordem Possatti.

Sobre as formações

De 16 a 21 de setembro, de segunda a sábado, das 8h30 às 13h30, acontece o curso de formação Interpretação Para Teatro, TV e Cinema, ministrado pela atriz, diretora artística e diretora de produção, Verônica Gomes.

Com duração de 36 horas e certificado para os participantes, as aulas trabalharão exercícios de expressões poéticas e fragmentos de dramaturgia, em busca de linhas de interpretação, pensando em novas possibilidades de atuação, construção de personagens, entre outros pontos.

No sábado (21), a partir das 9 horas, terá a oficina Teatro Na Maturidade, ministrada por Daiana Scaramussa. Ela é comunicadora social, artista plástica e atriz de teatro, tendo realizado trabalhos desenvolvidos com pessoas idosas. A abordagem da atividade é estimular a criatividade, inteligência emocional, expressão corporal, alongamentos, entre outras questões.

No domingo (22), a partir das 10 horas, Neusa Jordem Possatti vai ministrar uma palestra, com o tema A Importância Da Literatura Infantil e Juvenil na Formação do Leitor. Escritora há mais de três décadas, e com mais de 50 livros publicados para crianças e adolescentes, Neusa exerce função editorial e trabalha, especificamente, na formação de novos leitores.

O Cultura em Toda Parte é uma realização da Secretaria da Cultura (Secult), em parceria com os Institutos Brasil de Cultura e Arte (IBCA) e Raízes, via chamamento público, e conta com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG), do Ministério da Cultura (Minc), Governo Federal.