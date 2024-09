Exposição na Biblioteca Pública do ES revela livros e itens raros

A Biblioteca Pública do Espírito Santo Levy Cúrcio da Rocha (BPES) está exibindo, até o final de setembro, a exposição Acervo BPES: Bilhetes e Histórias. A mostra reúne itens pessoais e materiais datados de 1942 a 1983, encontrados dentro de livros raros do acervo da biblioteca. A entrada é gratuita.

Entre os destaques, está uma nota fiscal de 1962 emitida em nome do escritor, professor e folclorista Guilherme Santos Neves (1906-1989), uma figura importante na literatura capixaba. Assim a empresa Moacyr Barbosa & Cia LTDA, então localizada na Av. Jerônimo Monteiro, emitiu o documento relacionado à compra do livro Ganga Zumba. Jerônimo Monteiro, 153, no Centro de Vitória.

Além desse item, a exposição exibe recortes de jornais e revistas de moda, informações sobre as fases da lua, uma passagem de navio de 1925 para Maceió pela Lloyd Brasileiro, convites para lançamentos de livros, reportagens e um calendário escolar.

A mostra pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na BPES, que fica na Av. João Batista Parra, 165, Praia do Suá, Vitória.

Serviço:

Exposição “Acervo BPES: Bilhetes e Histórias”.

Local: Biblioteca Pública do Espírito Santo, Endereço: Av. João Batista Parra, 165, Praia do Suá – Vitória

Período de exposição: até o dia 30 de setembro.

Horários de funcionamento: 8h às 18h

E-mail: bpes@secult.es.gov.br

Telefone: (27) 3137-9351

Facebook: Biblioteca Pública do Espírito Santo

Instagram: @bibliotecas.es