Abuso sexual infantil: Interpol investiga suspeita no Espírito Santo

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (19), na cidade de Mantenópolis, a Operação MINERVA II, com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Federal de Colatina. A ação visa reprimir crimes de divulgação de abuso sexual infanto-juvenil por meio da internet e, a investigação, apura a prática de crimes graves previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A investigação teve início após a Operação Vidar, realizada na Suécia, que focou em usuários que produzem e compartilham imagens de abuso sexual infantil em grupos do aplicativo de mensagens Wickr. Durante a operação sueca, foi identificado material de abuso sexual infantil possivelmente produzido no Brasil, o que motivou o encaminhamento do caso à Polícia Federal, por meio da Interpol, para apuração em âmbito nacional.

Durante a busca realizada na residência da investigada, foi apreendido um aparelho celular com suspeita de conter mídias de violência sexual infanto-juvenil.

As investigações prosseguem, sendo conduzidas pelos policiais federais da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, com o objetivo de comprovar a participação da investigada e de outros suspeitos que atuam na rede mundial de computadores.