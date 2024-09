‘Acumulador compulsivo’: cachorro faz sucesso na web ‘colecionando’ objetos

Cachorro acumulador compulsivo? Imagine ter um amigo de quatro patas que, em vez de buscar a bolinha, prefere colecionar objetos curiosos. O “Torrada” é um vira-lata que conquistou o coração de seus tutores, e também a web com sua mania engraçada e fofa de acumular coisas inusitadas em sua casinha.

Aliás, o simpático cachorro de 8 anos, tem uma história de vida que é um misto de tristeza e superação. Isso porque seu tutor encontrou o fiel companheiro em uma situação extremamente impactante em 2017.

No entanto, “Torrada”, por sua vez, guarda seu passado de forma única: colecionando coisas. Seja um par de chinelos, panos de limpeza ou qualquer objeto que ele considere interessante, tudo encontra abrigo na casinha desse cãozinho especial.

Os vídeos do “Torrada” fazem sucesso na internet por conta de sua simpatia. Veja!

De acordo com o American Kennel Club, os cães gostam de esconder itens por vários motivos, desde instintos naturais até estresse subjacente.

No entanto, os hábitos de ocultação podem se tornar problemáticos se itens proibidos continuam desaparecendo, segundos os veterinários.

Assim como “Torrada”, que era mais agressivo, provavelmente devido à dor de sua ferida que estava sempre se abrindo e aos traumas vivenciados. Portando, cachorro acumulador guarda algo sobre seus sentimentos.

O tutor de “Torrada” entende a importância dos cuidados e até mesmo coopera, quando precisa de cuidados específicos.

Cachorro acumulador foge para buscar objetos

“Torrada” também gosta de fugir. Sua tutora flagrou o pet no portão ao amanhecer pedindo pra entrar. No dia 21 de agosto um vídeo de “Torrada” esperando que alguém abrisse o portão acabou viralizando na web pela maneira como o cão bate no portão para chamar a atenção da família.

Ela ainda ressalta que o cão está acima do peso e por isso não consegue pular para dentro de casa. Mas que precisa investigar por onde ele está fugindo.

Os seguidores de Torrada saíram em defesa dele, outros sugeriram uma corrente do tipo ‘vai-vem’ durante a noite para evitar essas escapadas.