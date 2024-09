‘Divertida Mente’: pinscher ganha aniversário inspirado em sua emoção

Cheio de energia e superfofa, a raça Pinscher está entre as mais queridas pelos brasileiros. No entanto, apesar da popularidade, de características autênticas e apaixonantes, a personalidade desse peludo desperta algumas curiosidades. Afinal, cão da raça Pinscher é bravo? Por que ele rosna e se irrita facilmente?

A característica marcante da raça foi tema da festa de aniversário de Frederico, que completou três aninhos de vida. O dia, claro, foi marcado com muita comemoração.

Impossível a ‘mamãe’ desse lindinho não festejar o seu aniversário, afinal, ele é um amorzinho – quando está dormindo, haha. Devido ao seu temperamento explosivo, o tema da festa de aniversário do Frederico não poderia ser outro: a raiva.

Você já deve ter assistido ou ouvido falar do filme ‘Divertida Mente’ da Disney e da Pixar, certo? O filme se tornou muito popular por sua abordagem única e criativa das emoções humanas.

A história se passa dentro da mente de uma menina chamada Riley, onde as emoções: Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Repulsa, trabalham juntas para guiá-la em sua vida diária.

Cada emoção tem um papel importante na vida de Riley, e o filme explora como essas emoções interagem entre si para ajudar Riley a lidar com as mudanças e desafios que enfrenta ao se mudar para uma nova cidade.

Assim, o sentimento que mais se aflora em Frederico é a raiva, por isso, esse foi o tema da festa.

Veja o vídeo!

