Adolescente suspeito de participar de homicídio é apreendido no ES

Policiais militares da 14ª Companhia Independente apreenderam um adolescente de 16 anos, na manhã desta quarta-feira (25), suspeito de participar do homicídio de uma mulher de 26 anos, no bairro Feu Rosa, Serra, na mesma data.

Leia também: Vídeo mostra jovem momentos antes de desaparecer em Alegre

Após o crime, o patrulhamento foi reforçado na tentativa de localizar algum suspeito de participar do crime. Assim, buscas foram realizadas e os militares localizaram um menor de 16 anos.

Segundo a Polícia Militar, ao avistar as viaturas, o menor entrou em uma casa abandonada, porém, foi apreendido metros à frente, ao tentar pular um muro. Durante a busca pessoal, foram encontradas com o adolescente 22 pedras de crack e R$40,00 em espécie.

Na residência abandonada onde o menor havia entrado, foram encontrados 12 pinos de cocaína, três buchas de maconha, um frasco de loló, um simulacro de pistola, um cordão e várias sacolas para embalo de entorpecentes.

Questionado sobre o homicídio, o adolescente admitiu ter estado na residência da vítima por volta das 23h, do dia anterior, ocasião em que manteve relações sexuais com ela, mas negou participação no crime, alegando que outros homens desconhecidos cometeram o homicídio.

O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada de Homicídio Contra a Mulher, onde foram entregues os materiais apreendidos.

A equipe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) autuou um adolescente, de 16 anos, por ato infracional análogo a homicídio e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). As investigações iniciais apontam que a motivação do crime seria o tráfico de drogas.

O caso segue sob investigação, e informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia 181, uma linha gratuita disponível em todos os municípios do Estado. As informações fornecidas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.