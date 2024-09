Alerta de estiagem: medida traz restrições para uso da água no ES

Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) publicará, nesta quarta-feira (18), uma resolução com uma série de medidas que visa combater o desperdício e o uso irracional de água no Espírito Santo.

LEIA TAMBÉM: Licenciamento do veículo: confira como emitir o documento de forma digital

“Estamos passando por uma forte estiagem no Espírito Santo, com os rios em níveis mínimos. A Agerh vai publicar no Diário Oficial de amanhã uma Resolução de Alerta com medidas para o uso consciente e restrições para os grandes setores que mais utilizam água”, explicou o governador Renato Casagrande (PSB).

A prioridade é garantir o abastecimento público e a água para os animais. Essa medida, segundo o chefe do Poder Executivo, é para evitar maiores problemas com a falta de água. Nesta quarta, vamos reunir o comitê de enfrentamento aos efeitos das queimadas e estiagem para anunciar novas ações.