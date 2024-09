Aprovados para delegado são convocados para curso de formação no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) convocou os aprovados no concurso para Delegado de Polícia para o Curso de Formação Profissional.

Sendo assim a Academia de Polícia Civil (Acadepol) ministrará as aulas, com início previsto para 4 de novembro de 2024 e término em 19 de fevereiro de 2025.

O Diário Oficial do Estado publicou a convocação nesta quinta-feira (19). Assim os candidatos que passaram até a sexta etapa do concurso devem realizar a matrícula entre os dias 30 de setembro, a partir das 8h, e 3 de outubro, até as 23h59.

Os candidatos devem fazer a inscrição exclusivamente pelo endereço eletrônico http://www.acessocidadao.es.gov.br e enviar a documentação via E-Docs. As instruções detalhadas para habilitação da conta e envio dos documentos também estão disponíveis no Diário Oficial.

O curso de formação é a última fase do concurso público para Delegado de Polícia, de caráter eliminatório, conforme os termos da Lei Estadual nº 844/2016.

O cronograma completo será divulgado no site http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_es_22_delegado.