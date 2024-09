Arma e grande quantidade de drogas são apreendidas no Espírito Santo

Militares do pelotão de choque do Batalhão de Missões Especiais (BME), em operação no bairro Bonfim, em Vitória, apreenderam, na madrugada desta segunda-feira (2), quase quatro mil reais, uma grande quantidade de cocaína, crack, maconha e papelotes de PAC. Também foram apreendidos munições e uma arma de fogo. Sobretudo, um homem de 24 anos foi detido e um adolescente de 17 anos foi apreendido.

As equipes realizaram a operação no bairro, divididas em patrulhas, realizando incursões pelos becos e escadarias da região. Segundo a Polícia Militar, próximo à Escadaria dos Trabalhadores, uma guarnição viu um grupo de pessoas com armas de fogo que, ao perceber a presença policial, tentou fugir. Durante o acompanhamento a pé, os militares viram dois suspeitos armados, carregando uma bolsa e uma sacola, entrando em uma residência.

Imediatamente, as guarnições cercaram o imóvel. Em dado momento, um militar viu quando os homens jogaram a sacola e a bolsa em uma casa ao lado da residência em que estavam escondidos. Nos objetos foram encontrados 275 pinos de cocaína, 52 papelotes da mesma droga, 15 pinos e 87 pedras de crack, 13 tiras de maconha, 30 papelotes de PAC, uma pistola calibre 9mm, 15 munições de mesmo calibre e R$ 3.905,00. No caminho que os suspeitos percorreram, foi localizada uma garrafa plástica com 12 munições de calibre 380 intactas.

Após buscas no local, os policiais localizaram os indivíduos escondidos na laje da casa. Eles foram conduzidos à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle).