Artista capixaba lança carreira solo com gravação de show acústico

Cenário de praia, cores quentes e sonoridade com assinatura de artista capixaba e um dos fundadores da banda Macucos. Xande lança nesta quarta-feira (25), 19h, seu trabalho solo com show acústico e gravação de vídeo para apresentar o álbum Poesia, Amor e o Mar. Com participações de André Prando, Chorou Bebel e Amanda Requião, o público vai conferir as canções do disco, além duas inéditas e outros clássicos do MPB e Pop romântico, no Brizz, em Vitória. A entrada é gratuita.

“O álbum tem produção musical do Rodolfo Simor, profissional incrível que já teve indicação ao Grammy Latino com Silva Canta Marisa em 2017”, conta Xande.

Poesia, Amor e o Mar estará disponível na íntegra em novembro, em plataformas de streaming. Cinco canções já foram lançadas.

Xande assinou contrato com o Midas Music e está sendo distribuído pelo selo Younger, dirigido por Sergio Fouad, Gabi Bonadio e Bruno Martini. Midas Music, empresa do produtor Rick Bonadio, sucesso nos anos 1990 e 2000 com Charlie Brown Jr., Mamonas Assassinas, Raimundos, CPM 22, e mais uma vasta coleção de donos de hits nacionais.

Poesia, Amor e o Mar é apadrinhado por Sergio Fouad, diretor artístico do Midas Music, que produziu Titãs, Zeca Baleiro, Jota Quest, entre outros.

“A banda possui excelentes artistas “, frisa o artista capixaba, que conta com Anderson Xuxinha, que fez parte de Java Roots e Silva, Vinícius Gigante, do Macucos, Rodolfo Simor, produtor musical e ex-Solana e Silva, Diego Vertigo, Joabe Lima, percussionista do Bloco do Silva, além das backing vocals Mayara Camili e Aline Martins.

Serviço

Xande canta Poesia, Amor e o Mar

Participações: André Prando, Chorou Bebel e Amanda Requião

Data: Quarta-feira (25)

Horário: 19h

Entrada: Gratuita

Local: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá