Jazz Vitória Festival lança programa de formação para músicos

As inscrições para participar da primeira edição do programa Jazz Vix Talentos já estão abertas. Os alunos selecionados vão se apresentar pela primeira vez no Jazz Vitória Festival, que este ano acontece dos dias 07 a 09 de novembro, na Praça do Papa, em Vitória. Os participantes devem ter entre 18 e 35 anos de idade e a inscrição é gratuita.

Está será a segunda edição do Jazz Vitória Festival, o Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova de Vitória. O evento, produzido pelos mesmos criadores do tradicional Santa Jazz, que acontece em Santa Teresa, região serrana do Espírito Santo, reunirá grandes nomes da música nacional e internacional. Contando com uma programação extensa de música, arte, cultura e gastronomia, a venda de ingressos estará disponível em breve nos canais oficiais do evento.

Leia também: Roberto Carlos no ES: venda de ingressos começa nesta sexta (20)

O programa tem como objetivo acolher jovens músicos que querem aprofundar as suas experiências formativas e profissionais. Ele escolherá os participantes a partir de três critérios: currículo; improviso/scat singing; e performance de uma música de livre escolha. O candidato enviará os links dos vídeos gravados para avaliação da comissão de seleção através do formulário de inscrição. As inscrições já estão disponíveis e seguem abertas até o dia 04 de outubro. Os interessados podem realizar a inscrição através do link https://forms.gle/YzdYtYEhDTX6Ue667.

Este ano, serão aceitos apenas músicos de instrumentos como guitarra, baixo elétrico/acústico, piano, bateria, percussão e sopros, como saxofone alto, saxofone tenor, saxofone barítono, trompete e trombone. Além dos alunos inscritos, o programa Jazz Vix Talentos reservará vagas para a FAMES, UFES, projetos sociais, escolas particulares de música e outras entidades.

Quando sai o resultado?

A lista de todos os aprovados será publicada até o dia 07 de outubro de 2024 e estará disponível no instagram oficial do Festival: https://www.instagram.com/jazzvitoriafestival/. Os candidatos selecionados serão divididos em duas modalidades: alunos ativos e alunos ouvintes. Os alunos ativos integrarão a Vix Big Band, participando da execução do repertório. Já os alunos ouvintes acompanharão todos os workshops, jam sessions e ensaios do grupo, atuando como observadores.

O Jazzman convidado para reger e guiar o processo formativo dos alunos será Daniel de Alcântara. Ele conduzirá a vivência dos jovens músicos durante uma semana, oferecendo orientação intensiva e personalizada. Alcântara será responsável por selecionar o repertório, liderar os ensaios e orientar as sessões de improvisação, proporcionando aos participantes uma experiência imersiva.

Este ano, ao longo de quatro dias de formação, o Jazz Vix Talentos contará com uma estrutura pedagógica organizada em três grandes categorias: Workshop; Jam Session; e Prática de Conjunto – Jazz Band. O programa realizará aulas e oficinas com a participação dos músicos que estarão presentes no festival. Assim, os workshops têm como objetivo aproximar e expandir o conhecimento dos jovens participantes, oferecendo uma experiência imersiva com as atrações do festival.

Objetivo do programa em Vitória

Segundo o coordenador pedagógico do projeto, Maestro Eduardo Lucas, o programa vem como uma forma de incentivar que jovens talentos formem novos grupos. “O Jazz Vix Talentos é uma proposta inovadora e extremamente necessária. Ainda precisamos avançar muito na formação de jovens músicos no Espírito Santo e essa é uma forma que encontramos de capacitar esses jovens, de modo que, futuramente, eles possam fazer parte como atração do festival”.

Por fim, nesta primeira edição do Jazz Vix Talentos, será celebrado o centenário do nascimento do lendário baterista de jazz Max Roach. Nascido em 10 de janeiro de 1924, Roach foi um inovador no desenvolvimento do bebop e do hard bop e apoiou movimentos de direitos civis ao longo de sua vida. Atuou em bandas lideradas por Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Thelonious Monk, Coleman Hawkins, Bud Powell e Miles Davis.

O Jazz Vitória Festival é uma realização do Espírito Santo Conventions & Vision Bureau, Rota Eventos, Iamonde Design de Eventos e a Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Com apoio da Faculdade de Música do Espírito Santo e patrocínio do Extraplus Supermercados.