Atenção concurseiros! Governador do ES autoriza convocação de delegados

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou, nesta terça-feira (3), mais reforço para a segurança pública do Estado.

“Autorizei a convocação de mais 42 delegados para a Polícia Civil do Espírito Santo, fortalecendo o programa Estado Presente e garantindo ainda mais proteção para a população capixaba”, afirmou o chefe do Poder Executivo estadual por meio da sua rede social.

Nesta terça-feira, Casagrande participa de uma agenda em Brasília. Confira o vídeo com o anúncio completo:

