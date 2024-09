Atílio Vivacqua: Genaldo e Thiago Gava discutem ações em prol das mulheres

Aconteceu na noite desta terça-feira (10), o II Encontro de Mulheres do Republicanos de Atílio Vivacqua, grupo de apoiadoras da campanha de Genaldo Carvalho e Thiago Gava para a eleição municipal.

As mulheres entenderam sua importância no processo político e decidiram atuar ativamente no apoio ao candidato.

“Estamos atentas, somos mulheres com criticidade suficiente para chegar à conclusão que precisamos mudar, e, a mudança perpassa pelo processo de troca de gestão”, afirma o movimento feminino por meio de nota.

Durante o encontro, as candidatas a vereadoras também compartilharam suas experiências pessoais, bem como as perspectivas para o trabalho na Câmara Municipal.

Para o candidato Genaldo e seu vice Thiago Gava, que se fizeram presentes, a iniciativa é digna de respeito. Eles destacaram o compromisso com a saúde da população e educação de qualidade para todas as crianças, a assistência social às famílias e atenção aos agricultores, sendo essas pautas prioridade em seu futuro governo.