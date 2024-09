Duas pessoas são detidas com arma e dinheiro no Espírito Santo

Alunos soldados da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), em patrulhamento ostensivo a pé em Jardim Camburi, Vitória, abordaram dois indivíduos com atitude suspeita e encontraram uma pistola calibre 9mm, com uma mira a laser acoplada, dois carregadores com munições, cigarros de maconha e R$ 3.752,00 em espécie. A apreensão aconteceu na tarde dessa segunda-feira (16).

A equipe estava patrulhando na orla da praia, em uma área já conhecida pela intensa atividade de tráfico de drogas, quando viram um homem de 26 anos e uma mulher de 28 se aproximando de um carro e retornando para dentro de um quiosque, ao perceber a presença policial. Os indivíduos ficaram um tempo no local antes de prosseguirem novamente para o veículo.

Diante da suspeita de que poderiam estar portando material ilícito, os policiais realizaram a abordagem. Durante a revista pessoal, nada foi encontrado com o homem. Segundo informações da Polícia Militar, a mulher teve a bolsa de praia inspecionada e, no interior dela, foram localizadas uma pistola com a numeração suprimida e a mira a laser acoplada, carregada com uma munição na câmara e 16 no carregador. Além disso, foram encontrados um carregador sobressalente, com 14 munições, R$ 3.752,00 em espécie, três cigarros de maconha e dois celulares.

Foi dada voz de prisão aos indivíduos e solicitado o apoio dos militares da 12ª Companhia Independente da PMES para a condução do casal. Apesar de saber o direito de permanecer em silêncio, o homem assumiu a posse do material apreendido, alegando que a arma seria para sua proteção e o dinheiro seria oriundo da atividade comercial dele.

O material e os suspeitos foram levados para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.