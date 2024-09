Bairro do ES inspira EP ‘Sangue, Suor e Assalto’ da banda Limbo7

A Limbo7 formou-se em 2020 e criou e logo criou uma base de admiradores. Ela já se apresentou ao lado de bandas renomadas, como Black Pantera, Matanza Ritual, Dead Fish, Project46, Torture Squad e Sujera.

Essa trajetória chamou a atenção até do Sepultura. Sendo assim, com a força do seu nome, a banda apoia diversos movimentos do underground capixaba. Esses movimentos visam oportunidades não apenas para a própria banda, mas também para outros companheiros na música.

Leia também: Capixaba precisa de ajuda para estudar música na Itália; confira e ajude

Contudo a Limbo7 acredita que dá voz à resistência e à luta do povo brasileiro. Assim, enfrenta uma realidade marcada pela insegurança. Salvo que recentemente, a banda lançou seu novo EP, “Sangue, Suor e Assalto”. Sendo assim, para eles o trabalho fortalece os alicerces do Metal Mandrake.

Sobre o EP

O EP une o Hardcore com o Groove Metal, flertando com ritmos e sonoridades tipicamente brasileiros. O gênero provém das ruas e becos de um bairro qualquer, assolado pelos desafios dos que não têm privilégios.

“Sangue, Suor e Assalto”, ou “S.S.A”, explora a experiência do baixista Fagner Gabriel. Após ser assaltado em seu bairro, Feu Rosa, na Serra-ES, ele encontrou na arte uma forma de expressar sua raiva e resiliência. A banda afirma: “Nosso sorriso é arma contra o sistema”.

Essa frase enfatiza a determinação do povo em meio à adversidade. O EP explora temas que vão desde a exploração do trabalho até discussões sobre preconceito e moralismo. O guitarrista Pedro Bautz destaca: “As letras falam muito sobre nossas vidas e vivências dentro da banda”. Isso reflete a diversidade de experiências que os cercam.

O lançamento conta com a participação do renomado vocalista Caio MacBeserra, da Project46, na faixa “Inflamado”. Essa faixa é uma das mais impactantes do EP.

A atual formação da banda inclui Victor Halloween no vocal, Fagner Entringer no baixo, Pedro Bautz na guitarra e Arthur Flávio na bateria.