Banda do ES lança música com tema sobre sentimentos da paternidade

“Toda vez que eu vejo você, sinto uma paz nesse olhar… nessa vida procurei sentir um amor sem condição assim, algo que eu não pudesse explicar”. Esses são versos da música “23 de Setembro”, inédita e lançada nesta semana, pela banda Herança Negra.

A música, disponível nas plataformas digitais, é uma homenagem à filha caçula do vocalista da banda, Jon Santos, que destaca seus sentimentos em relação à paternidade.

O lançamento da nova música integra a comemoração dos 26 anos da banda, uma das mais relevantes da cena no Espírito Santo, que é formada pelos músicos Jon Santos (vocal), Nelinho P2 (contrabaixo) e Barol (teclados e beatmaker). Além desta canção, também estão programados outros lançamentos ainda este ano.

“Vamos lançar mais três canções inéditas, todas com videoclipe. Esses trabalhos são uma celebração à nossa trajetória e uma forma de agradecimento ao público que acompanha o nosso trabalho”, declaram os integrantes do Herança Negra.

Videoclipe

A música “23 de setembro” vem acompanhada de um videoclipe com direção do renomado Rodrigo Pysi, que já fez trabalhos com artistas da cena nacional, como Patrícia Marx, Planta e Raiz e Alma Djem. O audiovisual, feito com apoio do Fundo Municipal de Cultura, da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Vila Velha, com recursos da Lei Paulo Gustavo, foi gravado em pontos turísticos da cidade como o Convento da Penha e Barra do Jucu.

Assista ao clipe da música: