Bandes busca fortalecer a preservação ambiental no Espírito Santo

Na última sexta-feira (20) e nesta terça-feira (24), o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), promoveu treinamentos para os consultores do Programa Reflorestar nos municípios de Alegre e Nova Venécia, respectivamente. A capacitação busca nivelar o conhecimento técnico dos consultores sobre o programa, além de esclarecer dúvidas e estreitar o relacionamento com a Seama e o Bandes.

Ao todo, cerca de 50 consultores credenciados se atualizarão sobre temas técnicos relacionados ao reflorestamento e ao funcionamento do Programa. O objetivo é garantir que todos os envolvidos estejam alinhados e bem informados, proporcionando uma comunicação clara e transparente para fortalecer a atuação do Reflorestar no Espírito Santo.

O Programa Reflorestar, criado em 2011, é uma iniciativa do Governo do Espírito Santo para promover a restauração do ciclo hidrológico no Estado, por meio da conservação e recuperação da cobertura florestal, gerando oportunidades e renda para o produtor rural capixaba. Desde 2016, o Bandes é agente técnico e financeiro do Programa, garantindo novos projetos para o aumento e a manutenção da cobertura florestal na Mata Atlântica.

Para alcançar seu objetivo, o Reflorestar conta com consultores, que atuam como uma ponte entre os produtores rurais e as instituições envolvidas (Seama e Bandes). Eles são responsáveis por prospectar e assessorar os produtores rurais, elaborando projetos e monitorando atividades, que são analisadas pelos engenheiros agrônomos do Bandes.

Impacto socioambiental

O programa de preservação das nascentes capixabas disponibiliza aos proprietários rurais diversas opções de apoio, como o incentivo financeiro à conservação de florestas nas propriedades, à recuperação por meio de regeneração natural e ao plantio de espécies nativas da Mata Atlântica, além da gestão de florestas manejadas.

O gerente de Fundos e Programas do Bandes, Patrick Gomes Silva, destacou que o banco capixaba está sempre em busca de fornecer serviços e produtos sustentáveis para o Espírito Santo.

“O incentivo do Bandes à preservação ambiental e ao reflorestamento, por meio do Reflorestar, é uma forma de combater a degradação ambiental e gerar renda para os produtores rurais, criando um modelo sustentável para a economia e o meio ambiente. Projetos como este são importantes para a restauração do solo e das nascentes, mas também para a conservação da biodiversidade natural da Mata Atlântica”, disse o gerente.