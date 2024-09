Cachoeiro: Casteglione assina termo de compromisso com servidores

Na última quarta-feira (4), o candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Carlos Casteglione (PT) assinou um termo de compromisso com o SINDIMUNICIPAL – Sindicato dos Servidores Municipais de Cachoeiro.

Na ocasião, a presidência do SINDIMUNICIPAL enfatizou a importância do comprometimento dos candidatos a prefeito com os servidores municipais, visto que hoje é a maior geradora de empregos do município e também leva serviços que são primordiais no dia a dia da população cachoeirense.

Dentro do contexto, apresentou diversas demandas que podem ser atendidas em pequeno e médio prazo e podem fazer diferença na vida dos servidores municipais e também na vida dos cachoeirenses.

O diretor financeiro Isac Juciel salientou que os servidores têm que escolher a melhor opção, pois o servidor merece respeito.

Diante disso o candidato se colocou à disposição caso ganhe a eleição de cumprir as leis e dar amplitude aos direitos adquiridos, dando aumento no ticket e cumprindo a lei 7756/2019 que determina o reajuste na perda inflacionária.