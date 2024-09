Inovação: primeiro programa público de aceleração chega ao interior do ES

Nove municípios capixabas, sendo oito no interior, vão participar de um importante programa de inovação a partir de uma parceria entre o Governo do Estado do Espírito Santo e a Fundação Renova: o Sementes do Rio Doce, lançado nessa terça-feira (3), no Hub ES+, com a participação de empresas, instituições científicas, tecnológicas e de inovação.

Desenvolvido em parceria com a Renova e liderado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), o Sementes do Rio Doce vai atuar nos municípios de Aracruz, Baixo Guandu, Colatina, Conceição da Barra, Fundão, Linhares, Marilândia, São Mateus e Serra.

Há oportunidades para empreendedores de todas as áreas que tenham ideias inovadoras e apresentem soluções para desafios locais. As 50 melhores propostas vão participar do projeto de aceleração a ser desenvolvido na região, onde serão disponibilizados R$ 100 mil para cada projeto.

Presente na cerimônia de abertura, o diretor da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), Rodrigo Varejão, destacou o apoio da entidade ao Sementes, reforçando outras iniciativas de sucesso. “Já somos parceiros no Seedes, com excelentes resultados na geração de novos negócios, e agora estamos juntos novamente, com o desafio de desenvolver o interior, começando pela Bacia do Rio Doce. O maior diferencial do Sementes será as comunidades se apropriarem, efetivamente, do projeto, aproveitando todas as oportunidades de empoderamento local que ele oferece”, afirmou.

Gabriel Garschagen, da área de Relacionamentos Institucionais da Renova, reforçou a parceria da fundação para o sucesso do projeto nos municípios contemplados. “Acreditamos que o Sementes vai gerar muitos bons frutos e fortalecer a economia e o desenvolvimento destes municípios, com oportunidades de capacitação, novos negócios e renda para a população”, salientou.

“O projeto foi estruturado por meio de uma parceria sólida entre a Fundação Renova e a Secti, levando em consideração os objetivos das duas instituições no que diz respeito à promoção do empreendedorismo e da inovação. No Edital Sementes, esperamos fomentar soluções inovadoras que possam atender às demandas dos territórios e facilitar o dia a dia da população, além de gerar oportunidades de crescimento aos empreendedores capixabas”, reforça a coordenadora de Economia e Inovação da Renova, Ana Cristina Lage.

O secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas Silva, acredita no poder de transformação de vidas e realidades dos moradores do interior, a partir do Sementes. “O Governo já atua com diversos programas de inovação e qualificação profissional na Grande Vitória e nas maiores cidades capixabas e agora avança para o interior, com a missão de mudar a vida das pessoas por meio da tecnologia, inovação e da conexão entre diferentes atores desse ecossistema. Nosso interior é forte e potente e vamos caminhar juntos para colocar o Espírito Santo no topo da lista dos mais inovadores do País”, frisou.

Durante a programação, foram apresentados cases de sucesso de startups que já participaram de programas de aceleração promovidos pela Secti. Lucas Faria, do Mova; Marcelo Herzog, da Mito Games; André Fonseca, da MedAssist; e Roney Helian Gomes, da Multifidelidade, partilharam com o público suas trajetórias e experiências em programas de aceleração.

Sementes

O Sementes do Rio Doce faz parte das ações da frente de compensação aos municípios capixabas impactados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015. Serão investidos R$ 7,6 milhões por meio da Secti/Fapes, nesse que é o primeiro programa público de aceleração de startups no interior do Espírito Santo. O edital para contratação da aceleradora está publicado no site da Secti (https://secti.es.gov.br/) e do Compras Gov (https://www.gov.br/compras/pt-br).

O programa que visa a aquecer a economia na Bacia do Rio Doce, e vai oferecer ações de formação e capacitação de empreendedores, com o objetivo de desenvolver nos novos empreendedores habilidades e conhecimentos específicos, que são essenciais para o sucesso de suas empresas, incluindo habilidades de liderança, gestão, comunicação, marketing, vendas e finanças.

Fundação Renova

A Fundação Renova é a entidade responsável pela mobilização para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). Trata-se de uma organização sem fins lucrativos, resultado de um compromisso jurídico chamado Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). Ele define o escopo da atuação da Fundação Renova, que são os 42 programas que se desdobram nos muitos projetos que estão sendo implementados nos 670 quilômetros de área impactada ao longo do rio Doce e afluentes. As ações em curso são de longo prazo.

Ao estabelecer uma organização dedicada exclusivamente ao processo de reparação, também foi criado um modelo de governança robusto, com presença de mais de 70 entidades. As respostas para cada desafio são obtidas em conjunto, sendo que nenhuma parte envolvida tem controle sobre a decisão.

A Fundação Renova reúne técnicos e especialistas de diversas áreas de conhecimento, dezenas de entidades de atuação socioambiental e de conhecimento científico do Brasil e do mundo e soma hoje cerca de seis mil pessoas (entre colaboradores próprios e parceiros) trabalhando no processo de reparação, de Mariana à foz do Rio Doce.