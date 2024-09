Cachoeiro está entre os semifinalistas da Copa Sesport feminino

Afonso Cláudio, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus são os semifinalistas da disputa feminina da Copa Sesport. No masculino, Iúna, Fundão e Jaguaré já garantiram a vaga entre os quatro melhores times, faltando apenas a definição de quem será o classificado no confronto entre Conceição do Castelo e Anchieta.

No último sábado (14), ainda pelo jogo de ida das quartas de final, Anchieta venceu, fora de casa, Conceição do Castelo por 2 a 1, abrindo vantagem na disputa. Também no sábado (14), pelo mesmo placar, Iúna passou por São José do Calçado, enquanto Fundão goleou Itaguaçu: 4 a 0. Na última terça-feira (10), Jaguaré havia ganhado de Vila Valério por 3 a 2.



Já no feminino, os jogos foram realizados nesse domingo (15). Em casa, Afonso Cláudio não tomou conhecimento de Guarapari e aplicou uma goleada por 6 a 0 nas adversárias. Nas outras partidas, só deu empate: Cachoeiro de Itapemirim ficou no 2 a 2 com Ibatiba; Barra de São Francisco 0 a 0 diante de Colatina; e Linhares 3 a 3 contra São Mateus. Resultados suficientes para classificar as cachoeirenses, colatinenses e mateenses. Confira as tabelas detalhas aqui.

Resultados (quartas de final):

Feminino

Afonso Cláudio 6 x 0 Guarapari – jogo de ida: Guarapari 0 x 1 Afonso Cláudio

Cachoeiro de Itapemirim 2 x 2 Ibatiba – jogo de ida: Ibatiba 0 x 1 Cachoeiro de Itapemirim

2 x 2 Ibatiba – jogo de ida: Ibatiba 0 x 1 Cachoeiro de Itapemirim Barra de São Francisco 0 x 0 Colatina – jogo de ida: Colatina 2 x 1 Barra de São Francisco

Linhares 3 x 3 São Mateus – jogo de ida São Mateus 2 x 0 Linhares

Masculino

Conceição do Castelo 1 x 2 Anchieta (jogo de ida)

Iúna 2 x 1 São José do Calçado – jogo de ida: São José do Calçado 1 x 2 Iúna

Fundão 4 x 0 Itaguaçu – jogo de ida: Itaguaçu 1 x 1 Fundão

Jaguaré 3 x 2 Vila Valério – jogo de ida: Vila Valério 1 x 1 Jaguaré