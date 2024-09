Cachoeiro: Guarda Municipal flagra suspeito com drogas em rodovia

Após denúncia anônima, agentes da Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim prenderam um homem e apreendeu 18 papelotes com substância análoga a cocaína dentro de um veículo na rodovia 482, sentido Cachoeiro x Alegre, neste sábado (7).

De acordo com a Guarda Municipal, inicialmente a denúncia era de que um suspeito dentro de um veículo Toyota, modelo Corola, de cor prata, havia recebeido uma arma de fogo, mas ao efetuar a abordagem, por determinação do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES), os agentes encontraram os entorpecentes dentro do console do veículo.

O suspeito foi detido e entregue ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ).