Cachoeiro: inscrições abertas para editais culturais da Lei Aldir Blanc

As inscrições para editais de fomento a projetos culturais estão abertas em Cachoeiro de Itapemirim. Esses editais, financiados pela Lei Aldir Blanc (Lei Federal nº 14.017/2020), totalizam quase R$ 520 mil. Assim, selecionarão 26 propostas.

Para a modalidade de ampla concorrência, aceitarão iniciativas nas áreas de música, teatro, literatura, história, dança, artesanato, artes plásticas, cultura urbana, audiovisual, artes visuais, cultura digital, circo e artes integradas. Portanto, há diversas opções para os interessados.

Leia também: Festival Parque Aberto terá música e oficinas neste domingo (29)

Além disso, o edital para cotas e ações afirmativas permite a apresentação de projetos com temas livres. Isso proporciona maior diversidade nas propostas e enfoques culturais. Os interessados podem acessar detalhes sobre o processo de inscrição e seleção no site da Prefeitura de Cachoeiro: www.cachoeiro.es.gov.br/editais.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro informa que as oportunidades destinam-se a pessoas físicas e jurídicas, Microempreendedores Individuais (MEIs), além de Coletivos e Grupos sem CNPJ, desde que representados por uma pessoa física. Dessa forma, todos podem participar.

As inscrições vão até as 12h do dia 16 de outubro. Para submeter uma proposta, o proponente deve criar um perfil de agente cultural na plataforma do Mapa Cultural do ES, disponível em mapa.cultura.es.gov.br.

Premiação de Mestres e Mestras

Além dos editais para projetos culturais, a Lei Aldir Blanc também oferece um edital de chamamento público para a premiação de mestres e mestras da cultura popular e povos de terreiro. Esse edital busca reconhecer agentes culturais que contribuíram significativamente para o desenvolvimento artístico e cultural de Cachoeiro de Itapemirim.

Cada Mestre e Mestra selecionado receberá uma premiação de R$ 3.500,00. Ao todo, dez premiações serão concedidas.

Fernanda Martins, secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro, destaca: “Os editais de fomento a projetos culturais representam importantes políticas de apoio ao segmento artístico, democratizando o acesso a oportunidades e enriquecendo a nossa cultura em suas diversas expressões.”