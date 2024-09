Cachoeiro: Justiça Eleitoral indefere candidatura de Casteglione

O registro da candidatura do candidato a prefeito do Partido dos Trabalhadores (PT), Carlos Casteglione, foi indeferido pela Justiça Eleitoral.

De acordo com o órgão, o fato que motivou o indeferimento foi a inelegibilidade constitucional.

A decisão foi do juiz Roney Guerra que levou em consideração a manifestação do Ministério Público Eleitoral que informou que em consulta ao site do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), localizou registros de possíveis contas irregulares em nome do requerente, relacionadas ao período em que foi prefeito de Cachoeiro de Itapemirim.

No documento da sentença ainda consta que, apesar de a defesa do candidato ter apresentado recurso quanto as rejeições da época, conclui-se que as contas da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, referente ao exercício financeiro de 2016, sob responsabilidade do requerente, foram julgadas irregulares pelo TCE.

O que diz Casteglione

Em contato com o candidato Carlos Casteglione, ele informou que a coordenação de campanha já está ciente do fato. Segue conversando com os advogados e em breve emitirá um pronunciamento oficial.