Cachoeiro: maior evento de rock do Sul do ES será neste sábado (14)

O 16º Cultural Rockachu, o maior evento de rock do sul do Espírito Santo, está de volta este ano, prometendo ser mais explosivo do que nunca. Com uma tradição que começou em 2003, o festival retorna com uma line-up que vai agitar os fãs de todas as idades.

O evento, que acontecerá no Bailão Sertanejo, no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, reunirá 12 bandas que variam entre covers e autorais, representando o melhor do rock local, regional e nacional.

Leia também: RuralturES reúne quase 20 mil visitantes e movimenta R$ 5,5 milhões

Além disso, haverá estande de tatuagens e DJ L e MareaT animarão a galera nos intervalos das apresentações.

Marcelo Capilé, músico, produtor e fundador do Cultural Rockachu, é o responsável pela organização de mais esta edição. Conhecido por sua participação em diversas bandas de Cachoeiro, atualmente está à frente da banda punk autoral Ravengar.

Segundo Capilé, o compromisso do Cultural Rockachu é o de unir fãs do bom e velho rock, oferecendo um espaço para novos artistas e fomentar a cena musical e o turismo na região.

Atrações em destaque

Entre as atrações principais desta edição, destacam-se a banda Plastique Noir, de Fortaleza-CE, referência nacional no rock gótico, e a banda The Nameless Tribute, um dos melhores covers de Slipknot do Brasil, diretamente de Campos dos Goytacazes-RJ.

Não menos importante, os capixabas da Puritan Metal Favela prometem uma performance eletrizante, reafirmando sua posição como uma das maiores bandas de metalcore do país.

A cena local também estará bem representada com as bandas Em Chamas, Dead Flannel, War Pigs, Herbocinética, Inception, Trailler Lanches, Terminal, Out of Tone, e Tape Reading. Essas bandas, todas de Cachoeiro e região, trazem uma mistura de sons autorais e tributos que celebram o espírito autêntico do rock.

Sobre o Cultural Rockachu

O Cultural Rockachu é um dos festivais mais icônicos do Espírito Santo, com uma história rica que inclui performances de bandas consagradas como Matanza, Dr. Sin, Ratos de Porão, Raphael Mendes e Paul Di’Anno, ex-vocalista do Iron Maiden. O festival se consolidou como um espaço para a celebração da música, da cultura e do rock and roll.

Serviço:

16º Cultural Rockachu

Data: 14 de setembro de 2024 – Sábado

Horário: Portões abertos a partir das 14h

Local: Bailão Sertanejo – Av. Mauro Miranda Madureira, S/N, bairro Coramara, Cachoeiro de Itapemirim

Ingressos: Disponíveis no site Clube do Ingresso e no Drakkar Rock Bar, no bairro Caiçara

https://www.clubedoingresso.com/evento/16-culturalrockachu