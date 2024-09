Cachoeiro: torcida jovem do Estrela do Norte declara apoio a Ferraço

O candidato a prefeito de Cachoeiro Theodorico Ferraço (Progressistas) recebeu apoio da torcida organizada jovem do Estrela do Norte.

O apoio a campanha foi declarado no último sábado (21) durante caminhada realizada pelo prefeiturável ao lado do vice-governador e secretário de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB).

“Estamos aqui para mostrar que o legado do meu pai é um compromisso com o futuro de Cachoeiro. Ferraço é a melhor proposta para nossa cidade, unindo a experiência que ele tem com a energia da juventude, representada por Juninho”, afirmou o vice-governador.

A caminhada também contou com a presença do candidato a vice, Júnior Corrêa (NOVO), e de candidatos a vereadores da coligação, todos unidos em prol de um futuro promissor para Cachoeiro.