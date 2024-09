Cadela da PM dá prejuízo ao tráfico de drogas em Mimoso do Sul; entenda

A semovente cadela da Polícia Militar do Espírito Santo (PM-ES) Diana, deu um prejuízo significativo ao tráfico de drogas no município de Mimoso do Sul.

De acordo com militares da 15ª Companhia Independente, o animal logrou êxito ao encontrar diversos entorpecentes embalados e descartados por suspeitos na mata.

LEIA TAMBÉM: VÍDEO| Acidente de trânsito deixa uma pessoa ferida em Alegre

A operação, desencadeada após denúncia anônima, apreendeu 69 buchas de maconha; 36 porções de maconha; 02 tabletes de maconha; 01 caderno de anotações referente a contabilidade das drogas e material de endola.

Todo o material encontrado foi entregue na 7° regional de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim.