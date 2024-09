VÍDEO| Acidente de trânsito deixa uma pessoa ferida em Alegre

Uma mulher ficou ferida após um acidente de trânsito, na noite desta sexta-feira (6), no município do Alegre, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, o fato ocorreu na Avenida Rui Barbosa, no Centro. Um carro, modelo VW Gol 1000, de cor prata, ao tentar fazer uma conversão em sentido à outra rua, bateu com a motocicleta, que seguia sentido contrário.

A vítima, de 41 anos, pilotava a motocicleta e foi socorrida por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o seu estado de saúde.

O condutor do carro, de 52 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, sendo constatando 0,00 MG/L.

Veja o vídeo: