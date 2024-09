Calor e baixa umidade: confira como foi o tempo no ES nesta quarta (4)

Nesta quarta-feira (4), persiste o tempo aberto em todo o Espírito Santo, sem chuva. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% à tarde em todo o oeste capixaba e cair para menos de 20%.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, a temperatura do ar aumenta no trecho sudeste do Estado. O vento sopra com moderada intensidade no litoral da região Sul.

Na Grande Vitória, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 32 °C. Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. A umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos (abaixo dos 30%) no período da tarde. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 35 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. A umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos (abaixo dos 30%) no período da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. A umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos (abaixo dos 30%) no período da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 36 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 32 °C.