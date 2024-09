Campanha anual de vacinação antirrábica começa em Vila Velha

Em setembro acontece a Campanha Anual de Vacinação Antirrábica Animal. Em Vila Velha, a equipe da Unidade de Vigilância de Zoonoses vai imunizar cães e gatos em todas as regiões administrativas da cidade. A expectativa é de que mais de 33 mil animais sejam vacinados, conforme meta pactuada com a Secretaria de Estado da Saúde.

Para melhor atender todos os bairros, a Secretaria de Saúde de Vila Velha organizou um cronograma, determinando os dias e locais de vacinação em cada região. A imunização vai acontecer em três datas: 14 de setembro, nas regiões I e II; 21 de setembro, regiões III e IV; e 28 de setembro, região V. Os vacinadores estarão posicionados em pontos estratégicos para melhor atender a população.

Todos cães e gatos acima de três meses devem ser vacinados uma vez por ano. O objetivo principal da vacinação antirrábica em cães e gatos é interromper o ciclo de transmissão da raiva. Vale destacar que não há registros de casos de raiva em Vila Velha nos últimos anos.

A raiva é uma doença viral transmissível para os humanos através da mordedura, arranhadura ou secreções de mamíferos contaminados. A Unidade de Vigilância de Zoonoses de Vila Velha realiza a vacinação antirrábica de rotina na unidade de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, sem necessidade de agendamento.

Tutores que tenham mais de 10 animais podem solicitar agendamento de vacinação em domicílio por meio do telefone 162, após o mês de setembro.

Dia 14 de setembro – Regiões I e II, das 8 às 17 horas



Dia 21 de setembro – Regiões III e IV, das 8 às 17 horas

Dia 28 de setembro – Região V, das 8 às 17 horas

