Campanhas em Cachoeiro: sobram ataques e faltam propostas

As eleições municipais em Cachoeiro de Itapemirim seguem a todo vapor. Porém, ao invés de propostas, o que tem se observado nas redes sociais e em alguns programas exibidos no horário eleitoral na TV são ataques que vêm sendo usados como estratégia para desqualificar os adversários.

Mas e o eleitor? Será que é isso mesmo que vai convencê-lo a votar? Será que é isso mesmo que ele espera do próximo prefeito ou prefeita que vai assumir o Poder Executivo municipal?

Ávidos em atacar ou contra-atacar uns aos outros, os candidatos à Prefeitura de Cachoeiro estão deixando de lado temas importantes para a cidade como, por exemplo, como lidar com as consequências da Reforma Tributária, como melhorar a vida do produtor rural e a exploração do turismo como ferramenta para o desenvolvimento econômico.

Faltam 30 dias para o pleito eleitoral, tempo ao qual as campanhas terão para ajustar os discursos, parar de falar para os adversários e começar a falar diretamente com o cidadão, ou seja, falar o que a cidade precisa e como fazer.