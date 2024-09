Sem coligação majoritária, candidata inova em campanha no Sul do ES

Uma candidata a vereadora do município de Piúma tem chamado atenção pela forma inovadora com que tem feito a sua campanha.

Sem poder coligar com nenhuma chapa majoritária por causa do seu partido, o Partido Socialismo e Liberdade (PSB), a jornalista Luciana Máximo (PSB) apostou no uso das redes sociais e na imagem do governador Renato Casagrande (PSB) para conquistar votos.

De acordo com a candidata, a sua campanha está focada na sua “lista telefônica e redes sociais”. Máximo ainda tem focado em agendar visitas e criar vídeos para informar a população sobre as funções e limitações do cargo de vereador.

A fiscalização do Poder Executivo, a aplicação adequada das verbas públicas e políticas públicas que combatam as desigualdades sociais estão entre as principais propostas de campanha da candidata a vereadora Luciana Máximo.