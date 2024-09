Capixaba conquista bolsa no Instituto de Matemática Pura e Aplicada

Os estudantes medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) contam com muitas oportunidades devido ao bom desempenho na competição e uma delas é poder ingressar no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), localizado na cidade do Rio de Janeiro (RJ). O IMPA é uma unidade de ensino e pesquisa qualificada como Organização Social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e ao Ministério da Educação (MEC).

LEIA TAMBÉM: Ibama vai discutir mitigação dos danos causados por javalis no Sul do ES

Em 2024, foi o primeiro ano em que o Instituto ofertou 100 bolsas para alunos se graduarem no Instituto. Entre os quatro estudantes capixabas selecionados, está Ítalo da Silva Santos, de 20 anos, natural do município de Pedro Canário.

A história de Ítalo

O estudante cursou todo o Ensino Fundamental e Médio na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Dr. Edward Abreu do Nascimento, em Pedro Canário. Durante o Ensino Médio, começou a participar do Programa Matemática na Rede, que o levou a competir na OBMEP. Foi em 2016 que o estudante conquistou sua primeira medalha. Com as participações na Olimpíada, ele coleciona três medalhas de bronze, uma de prata e duas menções honrosas.

Após concluir o Ensino Médio, Ítalo foi aprovado no curso de Engenharia Civil, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), onde permaneceu por dois anos. Quando soube da oportunidade de ingressar no IMPA, logo resolveu entrar no processo de seleção.

“Quando soube da oportunidade que estava em minhas mãos, de ingressar no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, pensei que não poderia perder aquela chance. Então, me inscrevi e participei do processo de seleção. Dos 200 candidatos, eu fui classificado entre as 100 vagas ofertadas”, contou Ítalo. Segundo o estudante, todas as despesas são custeadas pelo IMPA, como moradia, alimentação e demais gastos para se manter na cidade e, assim, concluir a graduação.

O estudante lembra que quando tinha 14 anos, foi convidado a cursar o Ensino Médio no Instituto Ponte, uma Organização da Sociedade Civil de interesse público, para ser a “ponte” entre potenciais doadores e bons programas sociais na área da educação. Como na época era muito jovem, a família ficou receosa e Ítalo acabou não aceitando o convite. Porém, muitas outras portas se abriram para ele, fato esse que hoje é um dos alunos de uma das instituições da área de Matemática mais renomadas em todo o País.

Bons professores fazem a diferença

Fabricio Oliveira Souza foi um dos professores de Ítalo, na rede pública de ensino em Pedro Canário. Segundo o professor, o estudante apresentava engajamento nos estudos, especialmente na preparação para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

“Um dos bons frutos do Programa Matemática na Rede é o estudante Ítalo. Desde cedo, ele demonstrou um grande esforço e dedicação. A partir daí começaram a render frutos com premiações, incluindo medalhas de bronze e menções honrosas, culminando na conquista de uma medalha de prata. Essas premiações proporcionaram a Ítalo inúmeras vantagens, entre elas, bolsas de estudo que apoiaram sua trajetória acadêmica dele. A maior e mais significativa dessas conquistas foi seu ingresso na primeira turma de tecnologia do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, um reconhecimento notável de seu talento e dedicação”, disse o professor Fabricio Souza.

Outro ex-professor de Ítalo é Célio Oliveira Souza, que compartilhou a história inspiradora do estudante. “Ele é um ex-aluno que passou por nossas escolas no município de Pedro Canário. Sua jornada é um testemunho do poder da dedicação e do apoio da família e dos professores. Ítalo ingressou em nosso programa de Matemática em 2015, e, no ano seguinte, já conquistou sua primeira medalha. A partir daí, ele continuou a brilhar em todas as etapas das olimpíadas de matemática. Seu esforço e comprometimento eram evidentes, e sua humildade e atenção aos estudos sempre impressionaram”, contou.

“Ítalo é um exemplo vivo de como o Programa Matemática na Rede contribuiu para seu crescimento e sucesso. Sua jornada é um incentivo para todos os estudantes que buscam superar desafios e alcançar seus sonhos”, acrescentou o professor Célio Oliveira Souza.