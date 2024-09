Capixaba lança album com participação de Elisa Lucinda e André Prando

Nascido em Vitória (ES), o cantor Fabricio lança seu segundo álbum, que leva o nome da capital do Espírito Santo. O álbum intitulado de “Vitória” será lançado no dia 27 deste mês.

O cantor tem como ponto de partida a relação e estilo de vida na cidade, as sonoridades e influências dessa relação com o mar, e faz desses sentimentos um norte para construir a identidade musical.

Seu novo trabalho tem participações dos capixabas Elisa Lucinda e André Prando, de Lino Krizz, Borabaez, Dow Raiz e Yan Cloud

“Conheci a Elisa como grande fã e tive acesso a ela para fazermos a parceria. O Prando é um cara que eu sempre esbarrava na noite. Quando um tocava em um barzinho, o outro ia enquanto esperava o horário de tocar em outro local, ou quando já havia terminado, mas a gente sempre assistia a apresentação um do outro. A música com ele, Tá De Sacanagem, é tipo Black Sabbath sem guitarra, menos rock pesado, mas com mesmo molde, meio brasileiro, meio samba”, revela Fabriccio, que conta sobre a obra:

“Vitória começou quando as ideias começaram a surgir, quando eu queria um disco com ‘novo ar’, e remeti às primeiras referências da minha vida, ouvindo reggae e os rocks que eu ouvia quando era adolescente. O primeiro estalo foi que tudo soava como uma mistura desse monte de coisa que eu me lembro”, conta o artista, que ouvia muitas bandas nacionais dos anos 1990 e 2000, além de Bob Marley, Peter Tosh e Lee “Scratch” Perry.

Assim, o disco traz à tona as influências do reggae, do samba, orbita entre a MPB e o R&B, e segue na busca de imprimir uma linguagem própria e afetiva com essas influências, que dão ao álbum uma assinatura de Fabriccio, que incluiu elementos novos aos arranjos, como o sax e a flauta, fruto das experiências na formação de banda dos últimos trabalhos que acabaram se tornando uma característica dos shows, além das percussões.

“Isso evidencia a referência e carinho com as influências que vem da musicalidade dos ritos de matriz africana e do tambor como símbolo tão presente na cultura dos povos pretos capixabas, com o congo, o samba e o forró trazidos para dentro da memória afetiva ao decorrer da vida na ilha de Vitória”, frisou.

Mas afinal: qual é a Vitória favorita de Fabriccio? “Posso citar facilmente: sou da geração que pegou a cena inteira do Brasil e alguns de Europa e América Latina por 5 ou 10 reais, o underground acontecendo de verdade, de rock e hardcore, os primórdios do Antimofo, o que tinha de mais alternativo na cena”, confessa.

Audição

Nesta sexta-feira (20), a partir das 19h, Fabriccio recebe jornalistas, convidados e o público para a audição do álbum “Vitória”. Será na Casa Caipora Centro Cultural, que fica na Rua Nestor Gomes, 186, Centro da capital.

Na programação, o DJ Jone BL fará um set especial até 21h, quando começa a audição. Na sequência, Fabríccio e o DJ vão se apresentar juntos.

“VITÓRIA”

1 – SUMIDO

Prod. Musical / Letra _ Fabriccio

2 – BORA PRA PRAIA FEAT. YAN CLOUD / BORABAEZ

Letra: Fabriccio / Yan Cloud

Prod. Musical _ Fabriccio

3- AMOR BANDIDO

Letra e Prod. Musical _ Fabriccio

4 – XAMEGO

Letra e Prod. Musical _ Fabriccio

5 – METE O LOUCO FEAT. LINO KRIZZ / DOW RAIZ

Letra _ Fabriccio e Dow Raiz

Prod. Musical _ Fabriccio

6 – TÁ DE SACANAGEM FEAT. ANDRÉ PRANDO

Letra _ Fabriccio e André Prando

Prod. Musical _ Fabriccio

7 – CHEIRO DE FLOR FEAT. ELISA LUCINDA

Letra e Prod. Musical: Fabriccio

8 – VITÓRIA

Letra e Prod. Musical _ Fabriccio

Ficha Técnica:

Jone BL/Timeless

Captação de Vozes, Sax, Flauta, Percussão e Mixagem/Masterização (em todas as faixas)

Vitor Lima

Saxofone nas faixas: “Cheiro de flor”, “Sumido”, “Ta de sacanagem” e “Mete o louco”

Flauta transversal na faixa: “Vitória”

Fabiano Jesus “Jesus Dread”

Percussão nas faixas: “Cheiro de flor”, “Sumido”, “Vitória” e “Xamego”, “Mete o louco”

Henrique Paoli

Sampler (SPD) nas faixas: “Cheiro de flor”,”Mete o louco”,”Sumido” e Vitória”

Guitarra / Bateria: “Bora pra praia”

Fabriccio

Composição, Edição, Produção Musical/Arranjos, Baixos, Teclados/Synths, Violões/Guitarras/Sampler em todas as faixas.

Todas as letras que são do Fabriccio e os feats escreveram a parte deles (exceto Borabaez e Lino Krizz)