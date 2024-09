Titãs voltam a Vitória, no Espaço Patrick Ribeiro, com novo show

Este ano, os Titãs gravaram em São Paulo o programa Titãs Microfonado, no Estúdio Midas, em uma releitura intimista de alguns de seus sucessos, além de canções do recente álbum Olho Furta-cor, com a presença dos convidados Ney Matogrosso, Preta Gil, Lenine, Vitor Kley, Major RD e Cys Mendes.

Aproveitando o ensejo dessa gravação, Tony Belloto, Branco Mello e Sérgio Britto chegam a Vitória, no palco do Espaço Patrick Ribeiro, maior casa de shows do estado, com o show Titãs Microfonado, numa reaproximação mais íntima com seu público, depois da apoteótica turnê Titãs Encontro. A apresentação acontecerá dia 21 de setembro, às 21h30, e os ingressos já estão à venda!

Leia também: Maior festa de artesanato do Estado, ArteSanto terá entrada gratuita

“Depois do grande sucesso do Encontro, sentimos necessidade de reencontrar nosso público em teatros e voltar a tocar algumas canções importantes que ficaram de fora da turnê com os ex-integrantes”, diz Tony Bellotto.

“Os shows elétricos nas grandes arenas são sempre muito bons, mas esse show Titãs Microfonado, concebido para teatros, é muito especial pela proximidade e cumplicidade com o público”, conta Branco Mello.

“Fora violões e piano acústico entram também neste show guitarras semi-acústicas, piano elétrico e hammond, dando assim maior colorido e diversidade pro espetáculo”, explica Sérgio Britto.

Acompanhados por Mário Fabre e Beto Lee, o trio apresenta um show primoroso, com direção do consagrado Otávio Juliano e desenho de luz por Guilherme Bonfanti.

No repertório, além de clássicos que não podem faltar em shows da banda, como Sonífera Ilha, Epitáfio e Flores, e hits que ficaram de fora do Encontro, como Enquanto Houver Sol e Isso. Apresentam ainda algumas canções de seu mais recente disco, Olho Furta-cor, como Apocalipse Só e Raul, além de muitas outras pérolas do vasto repertório titânico.

Serviço

Titãs Microfonado

Local: Espaço Patrick Ribeiro

Endereço: Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Novo Aeroporto de Vitória

Data: 21 de setembro de 2024 (sábado)

Horário (abertura): 19h30

Horário (início): 21h30

Ingressos: Pista a partir de R$ 100 (Meia entrada), Ingresso solidário R$ 120 (Mediante apresentação de 2KG de alimento não perecível), Mesas a partir de R$1200 (Para 4 pessoas). À venda em https://site.blueticket.com.br/evento/35198

Informações pelo WhatsApp: (27) 99707-0714.

Classificação: jovens abaixo de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.