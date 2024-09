Capixabas participam do Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo

Nesta quarta-feira (11), 20 atletas do Espírito Santo vão participar do Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo. Com disputas que vão até o próximo domingo (15), a competição acontece em Lauro de Freitas, Bahia.

Entre os competidores, Pedro Alves, Fillipe Almeida, João Vitor Gomes, Lucas Alberto Lutezk, Gabriele Stein, Ayla Castiglioni e Renata Braido são contemplados pelo Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

A Sesport, por meio do programa Voe Atleta, também concedeu passagens aéreas para 15 lutadores participarem da competição. São eles: Alyce Filipini Pessin, Ana Beatriz Chagas, Ayla Castiglioni, Breno Monteiro, Bryan Lopes, Emilly Pereira Linhares, Gabriel Oliveira, Isaac Akira, Julia Pinheiro Pertel, Leandro Nunes, Lucas Sammyr, Mikaela Oliveira, Nicolas Almeida, Raquel Oliveira e Renata Braido Landi, além dos técnicos Charlles Barbosa de Oliveira, Pedro Paulo Francelino, Getúlio Cristóvão e Fausto Peçanha Feliz.

Alguns destaques da delegação são os atletas Pedro Alves e Mikaela Oliveira, que participaram da Olimpíada de Paris na categoria por equipes, em uma competição de demonstração, sem contar para o quadro de medalhas.

A competição é realizada pela Confederação Brasileira de Taekwondo e contará com a participação de atletas da Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo.