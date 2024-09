Capixabas são campeões do Brasileiro de Atletismo Sub-18

O Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-18 terminou nesse domingo (15), com dois capixabas campeões. Davi Gabriel Bastos e Edimara Alves faturaram a medalha de ouro na marcha atlética e no arremesso de peso, respectivamente. As disputas acontecerem na pista da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em Recife (PE).

Davi Gabriel Bastos e Edimara Alves são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Na marcha atlética, Davi Gabriel Bastos completou a prova dos 10km na primeira colocação, com o tempo de 50min06s66. Foi o melhor tempo do atleta na prova, estabelecendo um novo recorde estadual no Espírito Santo.

“Muito emocionante estar conquistando tudo o que sonhei, realizando meus sonhos e objetivos. Ver a felicidade da minha família, amigos e meu treinador é uma motivação enorme para mim. Melhorei minha marca na pista e bati o recorde estadual. Agora é treinar para os próximos eventos”, destacou Davi Gabriel Bastos.

No arremesso de peso, Edimara Alves não apenas conquistou o ouro, mas também estabeleceu um novo recorde pessoal com um arremesso de 16,02 metros. Além de se consolidar campeã brasileira na modalidade, ela também foi vice-campeã no lançamento de disco.

Tem sido uma temporada repleta de conquistas para os capixabas. Em março, Davi Gabriel se sagrou campeão sul americano de marcha atlética por equipes. Nos Jogos da Juventude 2023, Davi Gabriel Bastos também foi destaque ao conquistar uma medalha de ouro inédita na prova de marcha atlética, realizada pela primeira vez na competição.

Edimara Alves também tem se destacado na modalidade e conquistou o título de campeã sul-americana no arremesso de peso por equipes, na categoria sub-20. Ela também representou o Brasil no Campeonato Mundial em agosto, em Lima, no Peru.