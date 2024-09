Capoeirista retorna ao ES após conquista do Campeonato Mundial

A capoeirista Janaely Alves, conhecida também como Gata Acapoeira, retornou ao Espírito Santo nesta quinta-feira (19) após conquistar o Campeonato Mundial Volta do Mundo Bambas (VMB) de Capoeira.

O evento aconteceu em Gotemburgo, na Suécia, entre os dias 12 e 15 deste mês, sendo a primeira vez que a competição foi realizada em solo europeu. Janaely venceu a luta contra uma adversária francesa, alcançando um título de grande importância em sua carreira.

A participação no campeonato foi viabilizada pelo Edital de Circulação e Intercâmbio, com recursos do Fundo de Cultura do Espírito Santo (Funcultura), por meio da Secretaria da Cultura (Secult).

A capixaba celebrou a experiência única de competir internacionalmente, agradecendo ao projeto social de que faz parte, a Associação Cultural Artística Popular Orientada ao Esporte e de Incentivo às Raízes Afro-brasileiras (A.C.A.P.O.E.I.R.A).

“Foi um momento muito especial, o treinamento foi intenso, mas deu tudo certo. O sentimento é de gratidão por ser fruto de um projeto social”, destacou Janaely Alves.

O VMB na Suécia promoveu quatro dias de competições, workshops e rodas de conversa, com o objetivo de difundir a capoeira, promover intercâmbio cultural e oferecer crescimento pessoal e técnico aos atletas participantes.

Janaely esteve acompanhada pela coach Alessandra dos Santos, a Mestra Baixinha, instrutora de capoeira e psicopedagoga. Baixinha, que foi a primeira e única mulher mestra de capoeira do Grupo ACAPOEIRA, é uma referência internacional na modalidade, com 10 títulos em competições universitárias e internacionais e reconhecidas entre as 10 melhores jogadoras de capoeira no mundo.

Ela foi convidada a ministrar aulas no evento para alunos de diversos países, ao lado de outros mestres de renome mundial. Além disso, é coordenadora do projeto ‘Capoeira Transformando Vidas’, realizadas na Associação REAME, em Cariacica, que já atua há mais de 25 anos em projetos sociais e escolas.

“Me sinto muito honrada e grata por ter minha aluna Instrutora Gata campeã Internacional em uma competição que hoje é a maior da atualidade. E ter tido a oportunidade de ministrar um grande aulão de capoeira nesse grande evento, foi de uma experiência ímpar”, frisou a coach Alessandra dos Santos, a Mestra Baixinha.

Além de campeã mundial, Janaely é campeã dos Jogos Interestaduais do Espírito Santo e também conquistou o título da 8ª Copa Internacional Aberta HCC na categoria Instrutora, realizada na Arena Olímpica da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Além dela, participaram outros alunos do projeto Capoeira Transformando Vidas, com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), que concedeu o transporte para a viagem até o local.