Com gol de goleira, São Pedro vence e avança às semifinais do Mundial

No terceiro dia do Mundial de Clubes de beach soccer teve de tudo! O bom é que o inusitado foi a favor do São Pedro, que massacrou as francesas do Marseille, goleando por 11 a 1, na 3ª rodada do Grupo B. A partida aconteceu na manhã desta quinta-feira (19), na Praia de Alghero, em Sardenha, na Itália.

Quando uma jogadora faz três gols na mesma partida, chamamos o feito de hat-trick. E quando duas atletas balançam a rede três vezes? É um hat-trick duplo. A pivô Sil, artilheira do Mundial, com nove gols, e a ala Taii, vice-artilheira com sete, comandaram o time capixaba anotando três gols cada uma.

Além delas, Istéfani com um doblete (dois gols), Flavinha e Déia marcaram para o São Pedro. Mas tá faltando gol aí. O outro fato inusitado desta manhã foi que tivemos um gol de goleira. A Lelê Lopes abriu o placar da goleada brasileira em solo italiano.

Classificação assegurada para as semifinais

O resultado manteve a equipe capixaba na liderança isolada do Grupo B, com nove pontos ganhos, e, de quebra, ainda classificou o São Pedro para as semifinais, com uma rodada de antecedência. No outro jogo do dia, as polonesas do Red Devils Ladies venceram o Cali (EUA), por 4 a 2 na disputa de pênaltis, após empate por 5 a 5 no tempo normal.

O time da Polônia, que encara as brasileiras na manhã desta sexta, ainda pode chegar aos 10 pontos. E a equipe do San Marcelino, de El Salvador, pode chegar aos nove. Porém, além de tirar mais de 10 gols de saldo, polonesas e salvadorenhas se enfrentam na partida que encerra a 1ª fase. Sendo assim, um time tira ponto do outro e as duas equipes não conseguirão ultrapassar juntas as capixabas.

Próximo jogo

O time do São Pedro encara a forte equipe do Red Devils Ladies (POL), na manhã desta sexta (20), com a partida começando às 5h (horário de Brasília)/9h (horário local).

Classificação

1º São Pedro – 9pts

2º Red Devils Ladies (POL) – 4pts

3º San Marcelino (SLV) – 3pts

4º Cali (EUA) – 0pt (saldo -4)

5º Marseille (FRA) – 0pt (saldo -21)

Campanha do São Pedro

1ª Rodada – São Pedro 9 x 1 San Marcelino

2ª Rodada – São Pedro 6 x 2 Cali

3ª Rodada – São Pedro 11 x 1 Marseille