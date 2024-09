Carro é abordado e PM encontra drogas e arma em Marataízes

Policiais militares apreenderam arma, drogas, celulares e dinheiro dentro de um carro na noite da última quarta-feira (11), na Barra de Itapemirim, em Marataízes.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realiza patrulhamento pela avenida Simão Soares, quando um Chevrolet Spin, de cor branca, passou pela viatura com forte odor de maconha. Imdeiatamente, os policiais seguiram e abordaram o veículo.

No interior, os policiais apreenderam uma pistola G2C 9mm, dois carregadores, 24 munições cal. 9mm, seis pacotes pequenos contendo maconha, dois potes pequeno com haxixe, um pote contendo flores de maconha, um pote pequeno contendo ice, R$ 729,00 setecentos e vinte e nove reais em dinheiro e três aparelhos telefônicos.

Dois suspeitos, que estavam dentro do carro, foram encaminhados para a Delegacia Regional de Itapemirim, para serem tomadas às medidas cabíveis.

