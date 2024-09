PRF apreende mais de 200 pinos de cocaína dentro de carro na BR-101

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), juntamente com a Delegacia de Serra, apreenderam 203 pinos de cocaína, na tarde da última quarta-feira (11), no km 270 da BR-101, na Serra.

Segundo a PRF, os policiais rodoviários federais abordaram um Toyota/Corolla, porém, no momento da abordagem, o condutor fugiu com o veículo em alta velocidade, acessando a contramão, ciclovias, avançando semáforos. Além disso, bateu em dois veículos durante a fuga. Ele foi alcançado no km 270, e neste momento, quatro suspeitos conseguiram descer do veículo e fugir à pé.

Entretanto, durante as buscas no veículo, foram encontrados 203 pinos de cocaína e ao verificar o chassi, foi constatado que as placas estavam adulteras e o veículo estava com restrição de roubo.

Sendo assim, a ocorrência foi encaminhada para à 3ª Delegacia Regional da Serra.