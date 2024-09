Carro é apreendido pela PRF na ES 060, em Itapemirim

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carro clonado na última quinta-feira (5), na ES 060, no bairro Itaipava, em Itapemirim. Um outro veículo também foi apreendido no km 63 da BR-101, em São Mateus.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no final da manhã, por volta das 11h, agentes da PRF realizavam um deslocamento administrativo pela rodovia ES-060, no bairro Itaipava, em Itapemirim, quando identificaram um Hyundai HB20S prata com indícios de clonagem.

Durante a abordagem, o condutor, sem habilitação, alegou ter comprado o veículo por R$ 68 mil de uma pessoa em Piúma. O pagamento teria sido feito com R$ 13 mil em dinheiro, um Fiat Uno avaliado em R$ 20 mil, e o restante parcelado em pagamentos diários de R$ 150. O carro apresentava sinais de adulteração no chassi e no motor. Após verificações, foi descoberto que o automóvel havia sido roubado no Rio de Janeiro em agosto de 2023.

Horas mais tarde, no km 63 da BR-101, em São Mateus, a PRF abordou um Fiat Strada cinza. Na inspeção, os agentes verificaram que o número do motor estava suprimido e o chassi apresentava sinais de abrasão e remarcação, indicando adulteração. O veículo havia sido roubado em julho de 2017.

As duas ocorrências foram encaminhadas às autoridades competentes para as providências legais.