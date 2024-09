Gibitecas são implantadas no interior do Espírito Santo

“Gibiteca Stan Lee: uma articulação entre quadrinhos, leitura e temas transversais em uma biblioteca itinerante na macrorregião sudoeste do Estado” foi o tema do projeto de extensão coordenado pelo professor doutor Alex Caldas Simões, que atua no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) de Venda Nova do Imigrante.

Contemplado pelo Edital Nº 12/2022 – Universal de Extensão, da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado (Fapes), o estudo teve como propósito ser um incentivo à leitura de imagens, à crítica e à reflexão à indústria cultural.

Como resultado da iniciativa, foram adquiridas e organizadas 231 histórias em quadrinhos (HQs) e 43 oficinas de leitura foram realizadas. O trabalho resultou também na criação de três gibitecas em escolas parceiras, além de apresentados quatro trabalhos acadêmicos em eventos locais nacionais e internacionais.

O diretor-geral da Fapes, Rodrigo Varejão, destacou que o Edital Universal de Extensão incentiva a produção de projetos de extensão e promove a interação da comunidade acadêmica com a sociedade, atendendo demandas locais e abordando questões sociais do Espírito Santo.

“Promover a formação de recursos humanos, por meio de projetos extensionistas desenvolvidos em ambientes sociais e produtivos reais, e possibilitar novos meios e processos de produção, com o apoio do conhecimento científico e tecnológico consolidado, são os objetivos deste edital, que foi um sucesso. Em sua 1ª edição, 102 projetos foram financiados e os resultados positivos foram demonstrados recentemente no seminário de avaliação final”, disse o diretor-geral da Fapes.



Rodrigo Varejão também falou da 2ª edição do edital: “A 2ª edição do edital foi aberta em março e selecionou mais 63 projetos de extensão para serem executados nas microrregiões capixabas. É investimento público em ações de extensão para que o conhecimento gerado nas academias seja amplamente disseminado em todo o Estado e conectado às demandas reais da sociedade”, salientou Varejão.

O coordenador da pesquisa Alex Caldas Simões frisou que receber o apoio da Fapes em seu projeto foi fundamental para que pudesse alcançar os objetivos acadêmicos e pedagógicos. “Sempre quis que minha escola tivesse uma Gibiteca (biblioteca de quadrinhos). Como desenvolvo esta metodologia com quadrinhos há algum tempo, precisava de uma oportunidade de fomento para adquirir as HQs que pretendia trabalhar. Nosso trabalho foi publicado e validado pela comunidade acadêmica da área de quadrinhos”, pontuou.

Simões acrescentou que já participa das jornadas internacionais há algum tempo. “Depois da publicação do artigo sobre o projeto da Fapes, em 2024, fui convidado a integrar o conselho editorial da 8ª edição das Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, organizada pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (USP). Acredito que minha trajetória acadêmica foi destacada com o resultado do projeto da Gibiteca, que foi um sucesso”, disse o professor.

Na prática, o projeto articulou as histórias em quadrinhos, as HQs, aos temas transversais propostos, como ética, saúde, meio ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual, educação e trabalho às datas comemorativas do ano letivo escolar, contando com a participação de 684 alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas dos ensinos Fundamental e Médio de escolas públicas de Venda Nova do Imigrante e Conceição do Castelo.

O que é uma Gibiteca?

É um termo que designa um local ou estante onde se encontram coleções de histórias em quadrinhos, organizadas e catalogadas. As gibitecas escolares são ambientes que têm como objetivo a formação de hábitos e gostos de leitura.

O que é o Edital Universal de Extensão?

O Edital Universal de Extensão seleciona projetos de extensão, em diferentes áreas de conhecimento, coordenados por profissionais vinculados a Instituições de Ensino Superior e/ou Pesquisa localizadas no Espírito Santo. Sua meta é de apoiar financeiramente projetos de extensão, cujas ações contribuam para a redução das desigualdades ou vulnerabilidades sociais, promovendo o desenvolvimento socioambiental e/ou econômico nas diferentes microrregiões do Espírito Santo.