Castelenses vencem edição regional do Torneio Brasil de Robótica

Em um feito inédito para a região, a equipe de robótica ENTEC, do Centro Estadual de Educação Tecnológica (CEET) Emílio Nemer, localizado em Castelo, no sul do Espírito Santo, conquistou o primeiro lugar na categoria Technic do Torneio Brasil de Robótica (TBR), edição regional Espírito Santo/Sul da Bahia. A vitória não apenas garantiu o título regional, mas também classificou a equipe para a etapa nacional da competição.

Um feito histórico

O torneio, realizado no dia 21 de setembro em Vila Velha, reuniu 24 equipes altamente qualificadas, o que torna a conquista da ENTEC ainda mais significativa. A equipe, formada por oito talentosos alunos dos cursos técnicos em Administração, Contabilidade e Internet das Coisas (IoT), sob a orientação do professor Ademar Rosa Junior e da mentora Eliete Fim Ambrozio Machado, demonstrou um domínio excepcional da robótica e da programação.

Preparados para o desafio nacional

Além disso, com a classificação para a etapa nacional do TBR, a ENTEC agora se prepara para um novo desafio. A equipe terá a oportunidade de competir com as melhores equipes de todo o Brasil e mostrar que o talento capixaba vai muito além das fronteiras do estado. A preparação para essa nova etapa será intensa, com foco no aprimoramento do robô e no desenvolvimento de novas estratégias.

Torneio Brasil de Robótica: um trampolim para o futuro

O Torneio Brasil de Robótica é uma plataforma que estimula a criatividade, a inovação e o desenvolvimento tecnológico. Ao participar do TBR, os alunos da ENTEC tiveram a oportunidade de aplicar seus conhecimentos teóricos na prática. Eles também esenvolveram habilidades como trabalho em equipe, resolução de problemas e pensamento crítico.

Um futuro promissor

A conquista da ENTEC é motivo de orgulho para toda a comunidade escolar do CEET Emílio Nemer e para o município de Castelo. A vitória demonstra o potencial dos jovens da região e a importância de investir em educação e tecnologia. Além disso, a conquista serve como inspiração para outros alunos, incentivando-os a seguir carreiras nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

O que vem por aí?

Por fim, com o sucesso alcançado no TBR, a equipe ENTEC já projeta os próximos passos. Além da participação na Etapa Nacional, os alunos pretendem aprimorar o robô e participar de outras competições nacionais. A escola, por sua vez, continuará investindo em projetos de robótica. Esses projetos oferecem aos alunos a oportunidade de desenvolver suas habilidades e contribuir para a construção de um futuro mais tecnológico e inovador.